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Bucaspor 1928'de belirsizlik sürüyor: Taraftarlar tepkili

Bucaspor 1928'de belirsizlik sürüyor: Taraftarlar tepkili

13:4029/05/2025, Perşembe
DHA
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Bucaspor 1928
Bucaspor 1928

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk ümitleriyle başlayıp Play-Off hattının dışında kalan Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lig sonunda Play-Off hattına da giremeyen Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim.


Sarı-lacivertlilerde 16 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, kurmayların kadro planlaması için bir adım atmadığı öne sürüldü.


Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti.


Camianın sessiz kaldığını savunan Bucasporlu futbolseverler kadronun bir an önce oluşturulmasını talep etti.




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