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Spor

Bülent Uygun'dan Galatasaraylıların tepkisini çeken söz

Sivasspor, Süper Lig'in erteleme haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray taraftarlarına göndermeli açıklamalarda bulundu.

21:33 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:54 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Teknik direktör Bülent Uygun
Teknik direktör Bülent Uygun

Sivasspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uygun'un sözleri Galatasaray camiasını rahatsız etti.


Bülent Uygun'un açıklamaları:
'1-2 pozisyon verdik'

"Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı. Ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım. Bunları açıklarız. Rakibi analiz ettik. Onu düşünerek, hiç oynamadıkları bir sistemi çocuklara anlattım ve onlar da çok iyi yerine getirdi. 1-2 pozisyon verdik, biz de pozisyona girdik. Maçtan 3 puanla ayrılabilecek pozisyonları bulduk. Eksiklerimiz çoktu, bizim için önemli eksiklerdi. Buna rağmen puanı almak önemli. Sadece seyircilerimizden şunu istiyorum, kombinelerinizi alın. Sivasspor'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ondan sonra da başarıdan başarıya inşallah birlikte koşacağız"


'Bugün sabah gitmek isteyenler oldu'

"3 gün sonra maç var, bugün sabah gitmek isteyenler oldu. Sözleşmesini feshettiler. 3 gün sonra maça çıkacağız. Ara dönem yok. Ummadığımız ve istemediğimiz durumlar yaşadık. Bunu bir an önce çözüme kavuşturacağız. Birlikte güzel bir planlama yapacağız"


'Penaltımsı mı?'

Gazetecinin 'Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmemiş' cümlesine cevap veren Bülent Uygun, "3 penaltı mı? Ne zaman? Penaltımsı mı?" ifadelerini kullandı.






#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Galatasaray
13 saat önce
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