Ozan Kabak'ın Bundesliga'da yaptığı hareket geceye damga vurdu

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta Ozan Kabak iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Ancak milli futbolcumuzu gündeme taşıyan gördüğü kırmızı kart değildi.
Genç oyuncu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yere tükürdü. Sosyal medyada yere düşen rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından ceza verilebileceği belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak ile son günlerde İtalyan devi Inter'in ilgilendiği yönünde haberler çıkıyordu.
- Werder Bremen, Ozan Kabak'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Bundesliga maçında Schalke'ye karşı 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Schalke Teknik Direktörü David Wagner'den tükürme iddiaları sonrasında ilk açıklama;
- “Ozan’ı tanıyorum, nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bunu yapacak biri değil, rakibine tükürecek bir karakter değil. Kendisiyle konuşacağım.”
Ozan Kabak spat on a Werder Bremen player. pic.twitter.com/djRFRlK2dt
Ozan Kabak spat on a Werder Bremen player. pic.twitter.com/djRFRlK2dt— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) September 26, 2020
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