BUNDESLİGA

Bundesliga maçında Ozan Kabak'tan olay hareket: Ozan Kabak tükürdü mü?

Ozan Kabak'ın Bundesliga'da yaptığı hareket geceye damga vurdu

Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Bundesliga'da oynadığı Werder Bremen müsabakasında tepki çeken bir harekete imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak ve rakibi arasında yaşananlar Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Ozan Kabak ve rakibi arasında yaşananlar Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta Ozan Kabak iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Ancak milli futbolcumuzu gündeme taşıyan gördüğü kırmızı kart değildi.

Genç oyuncu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yere tükürdü. Sosyal medyada yere düşen rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından ceza verilebileceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak ile son günlerde İtalyan devi Inter'in ilgilendiği yönünde haberler çıkıyordu.

  • Werder Bremen, Ozan Kabak'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Bundesliga maçında Schalke'ye karşı 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Ozan Kabak'ın rakibine tükürdüğü kararına varılırsa Bundesliga yönetiminden ciddi bir ceza alabileceği söyleniyor.
Ozan Kabak'ın rakibine tükürdüğü kararına varılırsa Bundesliga yönetiminden ciddi bir ceza alabileceği söyleniyor.

Schalke Teknik Direktörü David Wagner'den tükürme iddiaları sonrasında ilk açıklama;

  • “Ozan’ı tanıyorum, nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bunu yapacak biri değil, rakibine tükürecek bir karakter değil. Kendisiyle konuşacağım.”



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