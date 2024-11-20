Burak Yılmaz'dan yorumculuk eleştirilerine yanıt

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir Youtube programında 'Ben asla yorumculuk yapmam, yapamam. Ben asla futbolcu kardeşlerime sallamam' ifadelerini kullanan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın öncesi ve sonrası TV 8,5 kanalına konuk oldu.





Burak Yılmaz'ın 2023 ve 2024 yıllarındaki birbirleriyle çelişen sözleri:👇pic.twitter.com/TRHWMWNJgs — Onedio (@onediocom) November 18, 2024





Sporseverler sosyal medyada Burak Yılmaz için 'Hani yorumculuk yapmayacaktın. Sözünde durmadı' yönünde ifadeler kullandı.





Sosyal medyada yer alan eleştirilere yanıt veren Burak Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

'Abimin istediğini kıramadığım için yaptık'

"Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumculuğu yapmam' dedim."

'Çok da umurumda değil'

"Orada sallamadım zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çok da umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculuk da yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil"



















