Burak Yılmaz'dan yorumculuk eleştirilerine yanıt

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir Youtube programında 'Ben asla yorumculuk yapmam, yapamam. Ben asla futbolcu kardeşlerime sallamam' ifadelerini kullanan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın öncesi ve sonrası TV 8,5 kanalına konuk oldu.
Sporseverler sosyal medyada Burak Yılmaz için 'Hani yorumculuk yapmayacaktın. Sözünde durmadı' yönünde ifadeler kullandı.
"Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumculuğu yapmam' dedim."
"Orada sallamadım zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çok da umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculuk da yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil"