Çağdaş Atan Trabzonspor maçı sonrası isyan etti: Bu kaçıncı artık sayamıyorum

Başakşehir FK, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.





Beklentileri doğrultusunda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Çağdaş Atan, “Bu şekilde oynadığımız ve cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Oyunu kontrol etik, domine ettik. Her baskıyı kırarak mücadele etmeye devam ettik. İlk yarıda topumuz direkten döndü gol yedik. İkinci yarıda penaltı kaçtı sonrasında döndü gol oldu. Ne yapsanız bazen kazanamıyoruz. Oyun anlamında oyunculara söyleyebileceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.





Fatih Tekke'nin kendisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Atan, “Fatih Tekke, benim için Fatih abinin önemli bir yeri var. Oyun konuştuğumuz, formasyon konuştuğum nadir futbol adamlarından bir tanesi. Aynı yol haritasında ilerlememiz. Trabzonspor'da oynamış bir futbolcu olarak iki aşık buluştu diyebilirim” sözlerini kullandı.





Atan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Hafta içindeki görüşme yönetim tarafından istendi. Biz aslında 2 senedir karşılıklı iyi anlaşarak, bir tarafının düştüğünde diğer tarafın elini uzattığı dönemler yaşadık. Fikir alışverişlerinde ortak noktalarımızın çok olduğu bir dönem yaşadık. 11 senenin 9'unda Avrupa kupalarında mücadele etmiş. Avrupa kotasından uzakta olan bir takım olmanın doğrultusunda onlarında düşünceleri olabilir. Bazen bir şeyleri değiştiremezsiniz. Biri gelir, bir dokunuş yapar ve bir şeyleri değiştirir. Bu kulübün bir sonuca ihtiyacı var. Sonuç gelene kadar ne kadar bir sabır var."





‘DİĞER OYUNCULARIN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR'

Santrforların düşüşe geçtiği dönemde diğer oyuncuların devreye girmesi gerektiğini belirten Çağdaş Atan, “Bizim topa sahip olurken de kazanmak için oyun oynarken de amacımız bir tane fazlayı bulmak. Bir tane adamı doğru yerleştirerek onu bulabilmek. Bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Santrforumuzun düşüş yaşadığı dönemde diğer oyuncuların çok net devreye girmesi gerekiyor. Biz 2 hafta önce Sivas deplasmanında Deniz'in attığı golle kazandık. Ofsayt olan golde iki kanat oyuncumuz devreye girdi. Bugün onları ofansif gücün içine dahil etmekte doğru işler yaptık. Piatek durgun bir dönemden geçiyor. Bunlar olabilir. Ben bu kadar pozisyona girdiği bir ortamda gol atacağından hiçbir şüphem yok” dedi.



















