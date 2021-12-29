Spor Çağlar Söyüncünün kadroda yer almadığı maçta Leicester City, Liverpoolu tek golle geçti
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Çağlar Söyüncü'nün kadroda yer almadığı maçta Leicester City, Liverpool'u tek golle geçti

Premier Lig'in 20. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Söyüncü bu maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

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Haber Merkezi AA
Çağlar Söyüncünün kadroda yer almadığı maçta Leicester City, Liverpoolu tek golle geçti
Leicester City'nin galibiyeti getiren golü Ademola Lookman'dan geldi

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi. Puan tablosunun ikinci sırasında yer alan Liverpool, King Power Stadı'nda Leicester City'e konuk oldu.

Ev sahibi takım ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan oyuna ikinci yarıda giren Ademola Lookman'ın 59. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Tek gol üç puan

Leichester City geçen hafta deplasmanda lider Manchester City'ye 6-3 kaybetmişti. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergilenen Brendan Rodgers'ın öğrencileri zirve takipçisi Liverpool'u tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

7 maç sonra yenildi

Lider Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool aldığı bu mağlubiyetle ligde 7 maç sonra kaybetti. Klopp'un öğrencileri en son deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup olmuştu.

Çağlar 18 kişilik kadroda yer almadı

  • Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, 41 puanla 2. sırada yer alırken Leicester City 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.


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