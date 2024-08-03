Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanıyor.
Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper kupa
2 saat önce