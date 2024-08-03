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Spor

Galatasaray-Beşiktaş (CANLI)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
18:47 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:23 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanıyor.


Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.


İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper kupa
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