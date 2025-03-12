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Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması: Akintola, Ghezzal ve Abdülkadir...

Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması: Akintola, Ghezzal ve Abdülkadir...

13:5812/03/2025, الأربعاء
AA
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Çaykur Rizespor Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgilendirme yapıldı.


Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Akintola’nın Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatılarak, yapılan muayenede oyuncunun sağ omuz ekleminde zorlanma tespit edildiğini belirtti.


Türüt, Ghezzal’ın sol dizinde ve arka adalesinde ödem ile hafif dereceli bağ sakatlığı yaşadığını, Abdülkadir Ömür’ün ise yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol dizinde kemik ödemi tespit edildiğini ifade etti.





#Çaykur Rizespor
#David Akintola
#Rachid Ghezzal
#Abdülkadir Ömür

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