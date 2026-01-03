Yeni Şafak
Celtic - Rangers derbisi nefes kesti: Şampiyonluk yarışı kızıştı | ÖZET

17:263/01/2026, Cumartesi
İskoçya Premiership 21. hafta karşılaşmasında Rangers derbi mücadelesinde konuk olduğu Celtic'i 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında puanları eşitledi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İskoçya Premiership 21. hafta derbi karşılaşmasında Celtic sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi.


Celtic Park'ta maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta ezeli rakibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.


Mavilere galibiyeti getiren golleri 50, 59. dakikada Chermiti (2) ve 71. dakikada Moore kaydetti. Celtic'in tek golünü 19. dakikada Hyun-Jun attı.


Bu sonucun ardından Rangers puanını 38'e yükselterek ikinci sıradaki rakibiyle puanları eşitledi. Liderlik koltuğunda ise 41 puanla Hearts yer alıyor.


#Celtic
#Rangers
#İskoçya Premier Lig
