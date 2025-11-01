Yeni Şafak
Cihan Aydın'ın hareketi gündem oldu: Herkes penaltı sandı!

Cihan Aydın'ın 88. dakikasında yaptığı hareket gündem oldu.
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev derbide maçın son dakikaları nefesleri kesti. Mücadelenin 88. dakikasında Osimhen'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın'ın hareketi gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı.

0-0 biten maçın son dakikaları nefes kesti. Karşılaşmasının 88. dakikasında Osimhen ceza sahası içerisinde Rayyan Baniya ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı.

HERKES PENALTI SANDI

Aydın, aut atışı için topun yerleştirilmesini işaret ederken, eliyle yaptığı ani bir hareket nedeniyle tribünler saniyeler içinde hakemin penaltı verdiğini sandı.

Karşılaşma aut atışı ile devam etti.



