SÜPER LİG

Cüneyt Çakır'a 'hangi takımı tutuyorsun?' sorusu

Süper Lig'de verdiği kararlarla bir çok kez tartışma konusu olan Cüneyt Çakır, dün TRT ekranlarında soruları cevapladı. Çakır'a canlı yayın esnasında 'Fenerbahçe'yi mi tutuyorsunuz?' sorusu soruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır.

Cüneyt Çakır.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, TRT ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çakır, VAR sistemi ile ilgili düşüncelerini anlatırken gazeteci Meriç Müldür'ün "Fenerbahçe'yi mi tutuyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Çakır'ın VAR ile ilgili düşünceleri;

"VAR sistemi, ülkenin %50'sinin penaltı, %50'sinin penaltı değil dediği pozisyonlar için kullanılmayacak. Video hakemlik, ülkenin %100'ünün penaltı dediği ve verilmeyen pozisyon için kullanılacak. Penaltı kararı, bariz gol şansı var mı gibi skandal kararları hakemler gidip izleyecek. VAR'ın tek bir amacı var, hakemin hatalı ve skandal kararlarını tartacak."

  • Soru: Fırat Aydınus Beşiktaşlı, Hüseyin Göçek Galatasaraylı olarak biliniyor. Siz tuttuğunuz takımı açıklamak ister misiniz?
Dönem dönem sizin bu saydığınız isimlerin takımları değişiyor. Bizde kendi kendimize soruyoruz biz hangi takımı tutuyoruz diye. Bizim tek tuttuğumuz takım var. Milli Takım.

Real Madrid Cüneyt Çakır'ı şikayet edecek
Real Madrid Cüneyt Çakır'ı şikayet edecek

Real Madrid'in Tottenham'a 3-1 yenildiği maçta İngiliz ekibinin ilk golünde ofsayt bayrağını kaldırmayan yan hakem Tarık Ongun ve gol kararını veren Cüneyt Çakır, İspanyol basınının hedefinde.Real Madrid'in yenilen bu gol sonrası dağıldığını savunan İspanyol basını, Madrid temsilcisinin Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet edeceğini ifade etti. Delle Ali'nin golünde net ofsaytı atladığı belirtilen Ongun'un Çakır'ı yanlış yönlendirdiği aktarılırken hakem dörtlüsünün ev sahibi lehine kararlar verdiğinin altı çizildi.Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun ikilisi Süper Lig'de son yönettikleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de tartışmalı kararlara imza atmış ve sonraki hafta oynanan maçlarda kendilerine maç verilmemişti. Video: Tottenham Real Madrid'i dağıttı: 3-1

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