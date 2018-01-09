Cüneyt Çakır'a 'hangi takımı tutuyorsun?' sorusu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, TRT ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çakır, VAR sistemi ile ilgili düşüncelerini anlatırken gazeteci Meriç Müldür'ün "Fenerbahçe'yi mi tutuyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Çakır'ın VAR ile ilgili düşünceleri;

"VAR sistemi, ülkenin %50'sinin penaltı, %50'sinin penaltı değil dediği pozisyonlar için kullanılmayacak. Video hakemlik, ülkenin %100'ünün penaltı dediği ve verilmeyen pozisyon için kullanılacak. Penaltı kararı, bariz gol şansı var mı gibi skandal kararları hakemler gidip izleyecek. VAR'ın tek bir amacı var, hakemin hatalı ve skandal kararlarını tartacak."

Soru: Fırat Aydınus Beşiktaşlı, Hüseyin Göçek Galatasaraylı olarak biliniyor. Siz tuttuğunuz takımı açıklamak ister misiniz?

Dönem dönem sizin bu saydığınız isimlerin takımları değişiyor. Bizde kendi kendimize soruyoruz biz hangi takımı tutuyoruz diye. Bizim tek tuttuğumuz takım var. Milli Takım.