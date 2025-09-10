Yeni Şafak
Danijel Aleksic Çorum FK'da

11:4810/09/2025, Çarşamba
AA
Danijel Aleksic, Çorum FK formasını giydi.
Danijel Aleksic, Çorum FK formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, son olarak TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Sırp futbolcu Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı.

Çorum FK, Danijel Aleksic’in transferini açıkladı.


Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Açıklamada, "Danijel Aleksic aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.







