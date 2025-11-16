Yeni Şafak
Deaflympics’te ilk madalya Buse Tıraş’tan

16:1616/11/2025, Pazar
DHA
Buse Tıraş kazandığı madalyayla pozunu verdi.
Buse Tıraş kazandığı madalyayla pozunu verdi.

2025 İşitme Engelliler 25’inci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye adına yarışan milli sporcu Buse Tıraş, Judo branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25’inci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye ilk madalyasını Judo branşında kazandı.


57 kiloda tatamiye çıkan işitme engelli milli sporcu Buse Tıraş, Portekizli rakibine 1-0 yenilerek bronz madalyada kaldı. Tıraş, sabah seansında Japon, Ukrayna ve yarı finalde Hintli sporcuları İppon ile yenerek finale çıktı.


Finalde ise son olimpiyat şampiyonu Paula karşısında normal süreyi berabere tamamlayan olimpik milli sporcumuz Buse Tıraş, maçı altın skorla (1-0) kaybederek ikinci oldu.



#Deaflympics
#Buse Tıraş
#2025 İşitme Engelliler 25’inci Yaz Olimpiyat Oyunları
