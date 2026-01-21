Yeni Şafak
Diego Simeone'den Galatasaray maçı sonrası gönderme

Diego Simeone'den Galatasaray maçı sonrası gönderme

21/01/2026
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray karşısında alınan 1-1'lik sonucu değerlendirdi. Keyifli bir maç olduğunu dile getiren Simeone, "İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Simeone'nin açıklamaları şöyle;
'Herkes çabasını ortaya koymalı'

"İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi."

'Neler olacağını göreceğiz'

"İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."




#Atletico Madrid
#Diego Simeone
#Galatasaray
