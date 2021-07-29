Dorukhan Toköz'ün transferini menajeri açıkladı: "Hayırlı olsun"

Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor; Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail Köybaşı'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katıyor.
İddialı bir kadro kuran bordo-mavililerin Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'le de anlaşma sağladığı öğrenildi.
Gazeteci Gökmen Özcan, milli oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle açıkladı:
- "Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'la az önce konuştum. Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi. Hem Dorukhan hem de Trabzon için hayırlı olsun."