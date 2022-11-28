Spor Dünya Kupasında bayrak krizi İran ABDyi FIFAya şikayet etti
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Dünya Kupası'nda 'bayrak' krizi: İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

ABD Futbol Milli Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İran bayrağında yer alan "La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)" yazısı ve İslam Cumhuriyeti amblemi kullanılmadı. İran Futbol Federasyonu bunun üzerine ABD'yi FIFA’ya şikayet etti.

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Haber Merkezi İHA
Dünya Kupası maçı öncesi ABD ile İran arasında yaşanan bayrak krizi
ABD-İran maçı öncesi tansiyon giderek artıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası maçında salı günü karşı karşıya gelecek olan ABD ile İran arasında karşılaşma öncesinde bayrak krizi yaşandı. ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran bayrağındaki "İslam Cumhuriyeti" amblemini kullanmaması nedeniyle İran Futbol Federasyonu FIFA’ya resmi şikayette bulundu.

ABD Futbol Milli Takımı Dünya Kupası fikstürünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında İran bayrağı üzerinde yer alan "La ilahe illallah" yazısını ve İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmadı.

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Ehsan Usuli devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Futbol Milli Takımı’nın İran bayrağına yönelik hakareti nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu yılki Dünya Kupası’nda futbol kuralları dışında ve centilmenliğe yakışmayan hadiseler oldu. İngiltere Milli Takımı'nın karşılaşma öncesi giydiği forma ve milli takım antrenörümüze sorulan siyasi sorular bunlardan bazıları. ABD’nin İran bayrağına yönelik bu hakareti nedeniyle de FIFA’ya resmi şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD, İran bayrağını düzeltti

İran’ın FIFA’ya gönderdiği resmi şikayet sonrası ABD Futbol Milli Takımı sosyal medya hesabı üzerinden yeni Dünya Kupası fikstürü paylaşımı yaparak İran bayrağı üzerindeki "İslam Cumhuriyeti" amblemini düzeltti. İran basını ise söz konusu adımı "ABD İran’ın şikayeti üzerine geri adım attı" şeklinde gördü.

Maç salı günü

Katar’da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupasında ABD ile İran futbol takımları salı günü karşılaşacak.

İngiltere karşısında 6-2 yenilen İran, Galler’i 2-0 yenerek grupta ikinci sırada yer aldı.

ÖZET | Galler-İran: 0-2
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ÖZET | Galler-İran: 0-2
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