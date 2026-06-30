Dünya Kupası zaferi sonrası ülke ayağa kalktı: Resmi tatil ilan edildi

Pena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.

Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti.