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Dünya Kupası zaferi sonrası ülke ayağa kalktı: Resmi tatil ilan edildi

Dünya Kupası zaferi sonrası ülke ayağa kalktı: Resmi tatil ilan edildi

11:3530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
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Santiago Pena, kararnameyi imzalarken fotoğrafını paylaştı.
Santiago Pena, kararnameyi imzalarken fotoğrafını paylaştı.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

Pena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.


Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti.


Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.


ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.



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