Dünya Kupası'nda günün programı: 29 Kasım Salı

Dünya Kupası maçları, futbolun yanı sıra görsel şölenlere de sahne oluyor.

2022 FIFA Dünya Kupası bugün Hollanda-Katar, Ekvador-Senegal, İran-ABD ve Galler İngiltere maçlarına sahne olacak.

'Portakallar' 16 turu bileti için sahaya çıkacak

Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

REKLAM

SPOR Hollanda-Ekvador: 1-1

Ekvador'a bir puan yetiyor

Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşılaşacak. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

REKLAM

İran avantajlı, ABD'nin kazanmaktan başka çaresi yok

İran ile ABD, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan Carlos Queiroz yönetimindeki İran, ikinci maçında tamamen farklı bir görüntü ortaya koyarak Galler'i 2-0'lık skorla geçti.

İran Milli Takımı'nın maçlarına, futbolcuların ve taraftarların protestolara verdiği destek damga vururken, ABD mücadelesi iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi.

Gruptaki İngiltere ve Galler maçlarından beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka galip gelmesi geliyor.

REKLAM

ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.

SPOR Dünya Kupası'nda 'bayrak' krizi: İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek

İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

REKLAM

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

Dünya Kupası'nda günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Katar / 18.00 / TRT Spor

Ekvador-Senegal / 18.00 / TRT 1

İran-ABD / 22.00 / TRT Spor

Galler-İngiltere / 22.00 / TRT Spor Yıldız

SPOR ÖZET | Portekiz-Uruguay: 2-0