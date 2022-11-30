Dünya Kupası'nda günün programı: 30 Kasım Çarşamba

Dünya Kupası'nda günün maçları saat kaçta? Hangi kanalda? Fikstür ve puan durumu

2022 FIFA Dünya Kupası bugün Polonya-Arjantin, Suudi Arabistan-Meksika, Avustralya-Danimarka, Tunus-Fransa maçlarına sahne olacak.

Dünya Kupası'nda günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Avustralya-Danimarka / 18.00 / TRT 1

Tunus-Fransa / 18.00 / TRT Spor

Polonya-Arjantin / 22.00 / TRT 1

Suudi Arabistan-Meksika / 22.00 / TRT Spor

Messi, tur için sahaya çıkıyor

Polonya ile Arjantin saat 22.00'de C grubunda üçüncü ve son maçta karşı karşıya gelecek. 974 Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Bu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grubun ilk maçında Suudi Arabistan'a karşı sürpriz bir mağlubiyet alan Arjantin, ikinci maçta Messi'nin önderliğinde zorlu Meksika'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

İlk maçta Meksika ile 0-0 berabere kalan, ikinci maçta Suudi Arabistan'ı kaleci Szczesny'nin azmi, Lewandowski ve Zienlinski'nin golcülüğüyle 2-0 mağlup ederek puanını 4 yapan Polonya ise bu maça avantajlı olarak çıkacak.

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Arjantin karşısında Polonya galibiyet veya beraberlik alması halinde üst tura adını yazdıracak. Mağlup olması halinde ise Suudi Arabistan ile Meksika'nın berabere kalmasını bekleyecek. Meksika'nın kazanması durumunda ise genel averaja bakılacak.

Arjantin için ise bütün hesaplar galibiyet üzerine. Tangocular, Polonya'yı mağlup ederek hem kimseye bakmadan gruptan çıkmak hem de grup liderliğini almak istiyor.

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Meksika kazanacak, diğer maça bakacak

Turnuva öncesindeki beklentinin altında kalarak 1 puanla son sırada bulunan Meksika ise Suudi Arabistan bütün kozlarını sahaya dökecek. Kuzey Amerika ekibi, kazanması halinde Polonya'nın kaybetmesini ve averajda geriye düşmesini bekleyecek.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Turnuvanın en büyük sürprizlerinden Suudi Arabistan ise bu maçta kazanarak Polonya-Arjantin maçına bakmaksızın tur atlamak için sahaya çıkacak.

Herve Renard yönetimindeki Körfez ekibi, beraberlik alması halinde ise Arjantin'in kaybetmesini bekleyecek.

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Tunus son bir hamle yapacak

İlk iki maça bakıldığında turnuvada umduğunu bulamayan Tunus, Fransa'yı mağlup etmek için sahaya çıkacak. Saat 18.00'de Education City Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan Matthew Conger yönetecek.

Grubun ilk maçında Danimarka ile berabere kalan, ikinci maçta Avustralya'ya 1-0 yenilen Tunus, gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'yı mağlup ederek diğer maçın sonucunu bekleyecek. Tunus, kazanması halinde diğer maçta alınacak beraberliğe göre averaj hesabı yapacak.

Son maç öncesi konuşan Teknik Direktör Jalel Kadri, "Son şampiyon Fransa'yla kader maçına çıkacağız. Hiçbir şey imkansız değil. İyi bir sonuç almak için hazırız, tarihi maçta kazanmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Danimarka kazaya yer vermek istemiyor

İlk maçta Tunus ile berabere kalan Danimarka, ikinci mücadelesinde Fransa'nın kalitesine karşı koyamamıştı. Casper Hjulmand yönetimindeki Kuzey Avrupa ekibi, Avustralya'yı mağlup ederek diğer maçın skoruna bakmaksızın turu atlamak istiyor.

Al Janoub Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

SPOR ÖZET | İran-ABD: 0-1