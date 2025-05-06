Dünya Tekerlekli Sandalye Tenisi Kupası Antalya’da start alıyor

Antalya bir büyük spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. 20 ülkeden 44 takımın mücadele edeceği Dünya Tekerlekli Sandalye Tenisi Kupası'nın basın toplantısı geniş katılımla gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi Direktörü Alistair Williams, milli sporcu Zeliha Aksak ve dünya 1 numarası Japon sporcu Yui Kamiji katıldı.





“Sadece kortta değil, gönüllerde de büyük mücadele yaşanacak”

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, organizasyonun sporda eşitlik ve azmin güçlü bir sembolü olduğunu vurgulayarak, “Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda kararlılığın ve ilhamın ifadesi. Geçtiğimiz yıl dünya ikinciliği elde eden Quad Milli Takımımız bu yıl doğrudan katılım sağlıyor. Kadın ve erkek milli takımlarımız ise wild card ile mücadele edecek” dedi.

Müderrisgil, Türkiye’nin tekerlekli sandalye tenisinde bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtirken, organizasyonun ülkemiz için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.





“Hayalini kurduğumuz turnuvalara emin adımlarla yürüyoruz”

GSB Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin artık büyük spor organizasyonları için tercih edilen bir ülke olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi kitlesel organizasyonlarla dünya sahnesinde yerimizi alıyoruz. Bu turnuva da bu vizyonun önemli bir parçası” dedi.





“Bu turnuva bizim bayrak gemimiz”

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams da organizasyonun uluslararası önemine dikkat çekerek, “Paralimpik madalya sahiplerinden gelecek vadeden gençlere kadar geniş bir yelpazeyi bir araya getiriyoruz. Bu turnuva bizim için adeta bir bayrak gemisi” diye konuştu.











