Teniste Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri Antalya'da başladı

Manavgat'taki Alibey Club'ta 23 Mart'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülke ve 21 takımdan 60 sporcu, takımlarını Dünya Kupası Finalleri'ne taşımak için korta çıkıyor.

Organizasyonun eleme etapları Dünya Kupası Finalleri öncesi Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa'da organize ediliyor.

Türkiye, hem Avrupa Elemeleri'ne hem de 6-11 Mayıs'ta yine Manavgat'taki Alibey Club'ta düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.