Spor Dünyaca ünlü golcüye sürpriz mesaj Sivasspora git
SÜPER LİG TRANSFER

Dünyaca ünlü golcüye sürpriz mesaj: Sivasspor'a git

Sivasspor’un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato’ya transfer önerisinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Pato'nun bonservisi elinde bulunuyor.
Pato'nun bonservisi elinde bulunuyor.

Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi birçok büyük takımda forma giyen Sivasspor’un eski yıldız futbolcusu Cicinho, kırmızı-beyazlı takımı unutmadı.

Dünyaca ünlü golcü Alexandre Pato’ya sosyal medyadan paylaştığı video ile mesaj gönderen Brezilyalı eski milli futbolcu, vatandaşına Sivas’ta çok başarılı olabileceğini söyledi.

"Harika ülke, Sivasspor'da başarılı olacaksın"

Cicinho paylaşımında, "Merhaba arkadaşlar ben Cicinho. Bu mesaj Türkiye’deki Sivasspor taraftarlarına ve ayrıca Alexandre Pato’ya gidiyor. Pato, Sivasspor taraftarları imza atman konusunda coşkulu. Sivasspor’da üç yıl oynadım ve işte mesajım; Sivasspor’da çok başarılı olacaksın. Harika şehir, harika ülke, harika bir yapıya sahip kulüp. Bu videoyu Sivasspor taraftarları ile birlikte olduğum için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Pato, geçtiğimiz sezon Sao Paulo ile 13 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

İşte Cicinho'nun Pato'ya gönderdiği o mesaj;

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