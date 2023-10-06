Dursun Özbek Ümraniyespor Tesisleri'nde

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başkanı ve aynı zamanda Galatasaray kulüp üyesi olan Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirdiği ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin konuşulduğu belirtildi.