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Spor

Dursun Özbek Ümraniyespor Tesisleri'nde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tesislerini ziyaret etti.

20:35 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u ziyaret etti.


Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başkanı ve aynı zamanda Galatasaray kulüp üyesi olan Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirdiği ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin konuşulduğu belirtildi.


Ziyarette Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'ün de bulunduğu bildirildi.


Galatasaray altyapısında yetişen ve Ümraniyespor forması giyen futbolcular Sıraçhan Nas ve Atalay Babacan'ın da Özbek ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.






#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Ümraniyespor
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