PREMİER LİG

Efsane sol bek Patrice Evra futbol kariyerini noktaladı

Fransız futbolcu Patrice Evra, 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı.

Haber Merkezi AA
Patrice Evra

Patrice Evra

Fotoğraf: Action Images

West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

2006'dan 2014'e kadar Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.

  • Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.