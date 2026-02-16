Yeni Şafak
Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi

13:0116/02/2026, Pazartesi
IHA
Adem Çağlayan
Adem Çağlayan

Elazığspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan’la yollarını resmen ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 26. haftası’nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor’a 2-1 yenilen Elazığspor’da teknik direktör Adem Çağlayan’la yollar ayrıldı.

Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Adem Çağlayan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" denildi.



