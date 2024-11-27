Elias Jelert sahneye çıkıyor

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla ve 9 milyon Euro yatırımla transfer ettiği Elias Jelert’e fırsat doğdu. Kaan Ayhan’ın arkasında yedek bekleyen, zaman zaman sol bekte şans bulan 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Jakobs'un yokluğunda ana mevkisine dönüyor. Sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Kaan, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarında milli futbolcunun yerine Jelert’in oynaması bekleniyor.





KENDİNİ GÖSTERME ZAMANI

Süper Lig’de Adana Demirspor ve Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Young Boys deplasmanında ilk 11 oynayan Jelert, beklentileri karşılayamadı. Genelde maçın son dakikalarında oyuna giren Danimarkalı oyuncu, Kaan’ın yokluğunda kendini göstermeye çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk tarafından motive edilen Jelert, bu dönem için özel olarak hazırlanıyor.





GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Jelert’in bu dönem göstereceği performans, Galatasaray’daki geleceğini belirleyecek. 21 yaşındaki oyuncu, kendini gösteremezse devre arası ayrılması gündeme gelecek.





Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia iddiası

Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığı ve sezonu kapatması sonrası Galatasaray​ için sürpriz bir transfer​ iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Şili ekibi Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia ile ilgilendiği öne sürüldü. TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, "Tapia, Universidad Catolica ile anlaşamadı. En iyi seçeneğin Türkiye'den Galatasaray olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan 22 yaşındaki oyuncu, aralık ayında serbest kalacak. Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Tapia, sözleşmesini henüz uzatmadı.





Aslan rakibi analiz etti

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile Hollanda deplasmanında karşılaşacak olan Galatasaray, dersine sıkı çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Hollanda takımının Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçı analiz etti. AZ Alkmaar'ın artı ve eksi yönlerini belirleyen sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar buna göre çalışmalar yapacak.





Torreira'nın dalya heyecanı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Torreira, bu sezon 19 maçın 18’inde sahne alırken, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.











