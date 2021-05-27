Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu: İmzayı atıyor

Süper Lig'de mücadele ettiği ilk yılını 61 puanla 6. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren Saba Lobjanidze ve Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'la büyük ölçüde anlaşan Akdeniz ekibinin 10 numara transferinde de mutlu sona ulaştığı belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile iki yıllık anlaşma sağladı.
- Emre Çolak geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı destekleyen açıklamaları nedeniyle sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Fatih Karagümrük'te kadro dışı bırakılmış ve daha sonrasında sözleşmesi feshedilmişti.
Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. pic.twitter.com/VhWqaAo8Wv
Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. pic.twitter.com/VhWqaAo8Wv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 16, 2021