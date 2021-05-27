Spor Emre Çolakın yeni takımı belli oldu İmzayı atıyor
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Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu: İmzayı atıyor

Geride bıraktığımız sezonun flaş takımlarından Hatayspor'un bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Emre Çolak ile anlaştığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Emre Çolakın yeni takımı belli oldu: İmzayı atıyor
Emre Çolak geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 asist yapmıştı.

Süper Lig'de mücadele ettiği ilk yılını 61 puanla 6. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren Saba Lobjanidze ve Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'la büyük ölçüde anlaşan Akdeniz ekibinin 10 numara transferinde de mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile iki yıllık anlaşma sağladı.

  • Emre Çolak geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı destekleyen açıklamaları nedeniyle sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Fatih Karagümrük'te kadro dışı bırakılmış ve daha sonrasında sözleşmesi feshedilmişti.

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