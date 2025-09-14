Ergin Ataman: Her şey bizim elimizdeydi çok üzgünüz

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'ya kaybedilen finalin ardından konuştu. Çok üzgün olduklarını dile getiren Ataman, "Oyunun kontrolü bizdeydi, her şey bizim elimizdeydi. Almanya'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.
'Almanya'yı tebrik ederim'
Üzgün olduklarını belirten Ataman, "Şu an söylenecek hiçbir şey yok, çok üzgünüz. Oyunun kontrolü bizdeydi, her şey bizim elimizdeydi. Almanya'yı tebrik ederim." dedi.
