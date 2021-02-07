Erol Bulut'un elindeki kağıt tartışma çıkarmıştı, gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçta, sarı-lacivertli teknik direktör Erol Bulut'un ekrana yansıyan bir görüntüsü çok konuşuldu.

46 yaşındaki teknik adam değişiklikler öncesinde elindeki kağıda bakarken görüntülendi. Sosyal medyada bu an için, "Emre Belözoğlu Erol Bulut'a taktik yolluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Notta ne yazdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Futbol A Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Söz konusu görüntünün speküle edildiğini belirten Yemeniciler, "Hocanın yardımcılarıyla diziliş belirlediği bilgi notudur bu. Hangi oyuncu girince nasıl bir diziliş olur önceden çalışılır. Hemen hemen her maçta da olan bir durumdur" ifadelerini kullandı.

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Dün akşamdan beri gereksizce speküle edilen bir konu... Hocanın yardımcılarıyla diziliş belirlediği bilgi notudur bu. Hangi oyuncu girince nasıl bir diziliş olur önceden çalışılır. Hemen hemen her maçta da olan bir durumdur. pic.twitter.com/HHSHhjXYdi — Alper Yemeniciler (@AYemeniciler) February 7, 2021

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