Spor Erol Bulutun elindeki kağıt tartışma çıkarmıştı, gerçek ortaya çıktı
SÜPER LİG

Erol Bulut'un derbide elindeki kağıtta ne yazıyordu?

Erol Bulut'un elindeki kağıt tartışma çıkarmıştı, gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Galatasaray derbisinde elindeki kağıda bakarken görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili "Hocaya tribünden taktik gidiyor" şeklinde yorumlar yapılırken, sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut'un bu görüntüsü spekülasyonlara neden olmuştu. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Erol Bulut'un bu görüntüsü spekülasyonlara neden olmuştu. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçta, sarı-lacivertli teknik direktör Erol Bulut'un ekrana yansıyan bir görüntüsü çok konuşuldu.

46 yaşındaki teknik adam değişiklikler öncesinde elindeki kağıda bakarken görüntülendi. Sosyal medyada bu an için, "Emre Belözoğlu Erol Bulut'a taktik yolluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Notta ne yazdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Futbol A Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Söz konusu görüntünün speküle edildiğini belirten Yemeniciler, "Hocanın yardımcılarıyla diziliş belirlediği bilgi notudur bu. Hangi oyuncu girince nasıl bir diziliş olur önceden çalışılır. Hemen hemen her maçta da olan bir durumdur" ifadelerini kullandı.


Diagne'den İrfan Can Kahveci göndermeli paylaşım
SPOR
Diagne'den İrfan Can Kahveci göndermeli paylaşım

Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Mustafa Muhammed iddiası
Abone Ol Google News
Buzul faciası

Buzul faciası

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu, 150 kişi kayıp.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

​Polis baskınında şaşkına çeviren anlar.
Kız Kulesi sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

12 yaşında bağlama ustası oldu

12 yaşında bağlama ustası oldu

​6 yaşından beri Neşet Ertaş dinliyor...
Gizemi 3 gündür çözülemiyor

Gizemi 3 gündür çözülemiyor

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.