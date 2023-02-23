Eskişehirspor enkazdan kurtarılan Adnan Muhammet'i transfer ediyor

“Eskişehirspor’un 7 dönem sonra transfer tahtasını açarak 17 futbolcuyu transfer ettik. Ülkemiz, hepimizi derinden üzen bir felaket yaşadı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Felakette bizi umutlandıran olaylardan bir tanesi de 94 saat sonra Adnan Muhammet Korkut’un Gaziantep’te enkaz altından çıkarılışı olmuştur. Adnan Muhammet Korkut, enkaz altından çıkarıldığında ‘Eskişehirspor’a transfer olacağım. Transfer olmanın hayaliyle uyumuştum. Enkaz altında da bu hayalle yaşayarak hayata tutundum’ diyerek bizi inanılmaz duygulandırdı. Bizler de Adnan Muhammet’in bu hayalini gerçekleştirmek adına harekete geçtik. Kulüp başkanı olarak telefonla kendisine ulaştım. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra Eskişehirspor’a transferi konusunda kendisini şehrimize davet ettik. Yönetim Kurulumuz Adnan Muhammet’in hayalini gerçekleştirirken, aynı zamanda Eskişehirspor’un bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek ve transferini gerçekleştireceğiz.”