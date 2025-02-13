Premier Lig’in 15. haftasında erteleme maçında Everton, lider Liverpool’u konuk etti. 7 Aralık’ta oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen Merseyside Derbisi’nde ev sahibi 11. dakikada Beto’nun golüyle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Liverpool, Alexis Mac Allister ile beraberliği yakaladı.

Derbide 1 gol, 1 asistle ön plana çıkan isimlerden olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig’de zirvede olduğu gol katkısını bu maçta da sürdürdü. Mısırlı yıldız ligde 22. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 14’e çıkardı. Salah, Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 27 gol, 19 asistlik performans sergiledi.