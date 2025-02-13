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Everton-Liverpool 2-2 (Maç Özeti - Video)

Everton-Liverpool 2-2 (Maç Özeti - Video)

09:2413/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
IHA
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Everton-Liverpool maçından bir kare
Everton-Liverpool maçından bir kare

İngiltere Premier Lig’de kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen Liverpool derbisi, Everton’ın 90+8. dakikada bulduğu golle 2-2 berabere sonuçlandı. Everton-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Premier Lig’in 15. haftasında erteleme maçında Everton, lider Liverpool’u konuk etti. 7 Aralık’ta oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen Merseyside Derbisi’nde ev sahibi 11. dakikada Beto’nun golüyle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Liverpool, Alexis Mac Allister ile beraberliği yakaladı.


İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında tempo düştü. Everton girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Liverpool 73’te ilk kez öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Curtis Jones’un şutunda savunmadan seken topu Mohamed Salah filelere gönderdi. Karşılaşmanın son anlarında rakip yarı alanda baskısını artıran Maviler, 90+8. dakikada beraberliği yakaladı.



Savunmasından çıkan Tarkowski, ceza sahası içinde kafalardan seken topa yaptığı sert vuruşla golünü attı. Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü.

Derbiden 2-2’lik beraberlikle ayrılan Arne Slot’un öğrencileri puanını 57’ye yükseltti. Everton ise puanını 27’ye çıkardı.


Salah’tan ligde 36 gollük katkı

Derbide 1 gol, 1 asistle ön plana çıkan isimlerden olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig’de zirvede olduğu gol katkısını bu maçta da sürdürdü. Mısırlı yıldız ligde 22. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 14’e çıkardı. Salah, Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 27 gol, 19 asistlik performans sergiledi.


Everton-Liverpool 2-2 maç özeti ve golleri izle



#Liverpool
#Everton
#Premier Lig

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