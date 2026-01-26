Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (ortada) ile İkas Eyüpspor oyuncusu Mateusz Legowski (solda) mücadele etti.