Beşiktaş haftanın kapanış maçında Eyüpspor'a takıldı | ÖZET

21:5526/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (ortada) ile İkas Eyüpspor oyuncusu Mateusz Legowski (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oldu. Maç 2-2 sona ererken siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 6'da Orkun Kökçü, 76'da Cengiz Ünder atarken Eyüpspor'un golleri ise 57'de Umut Bozok ve 65'te Emre Akbaba'dan geldi.


EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor:
Jankat, Emir, Onguene, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut Bozok.
Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

57. dakikada Umut Bozok, skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1

65. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltıda Emre Akbaba, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

76. dakikada Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle eşitliği yakaladı.

88. dakikada serbest vuruş kullanan Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in şutu direkten döndü.

Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.
#Süper Lig
#Beşiktaş
#Eyüpspor
