Eyüpspor - Beşiktaş maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Eyüpspor - Beşiktaş maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

18:5126/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Eyüpspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı
Eyüpspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, bu mücadelede forma giyemiyor.

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.


EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor:
Jankat, Emir, Onguene, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut Bozok.
Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Eyüpspor
