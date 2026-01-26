Eyüpspor - Beşiktaş maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, bu mücadelede forma giyemiyor.
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.