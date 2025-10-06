Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fabio Cannavaro milli takım çalıştıracak

Fabio Cannavaro milli takım çalıştıracak

15:196/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapmıştı.
Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapmıştı.

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.


Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.


ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.






#Fabio Cannavaro
#Özbekistan Milli Takımı
#Dinamo Zagreb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayhan kimdir?