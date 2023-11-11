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Spor

Karagümrük-Sivasspor: 3-0

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Sivasspor'u üç golle geçti. Maçın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
17:59 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Maçtaki gol perdesini Eysseric açtı.

Maçtaki gol perdesini Eysseric açtı.

Ligin 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.




Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun attı.


Karagümrük bu galibiyetle puanını 14'e yükselterek Sivasspor'la durumunu eşitledi.


Fatih Karagümrük Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sivasspor da Trabzonspor'a konuk olacak.


Fatih Karagümrük 3-0 Sivasspor maç özetini izlemek için




#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Sivasspor
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