Maçtaki gol perdesini Eysseric açtı.
Ligin 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun attı.
Karagümrük bu galibiyetle puanını 14'e yükselterek Sivasspor'la durumunu eşitledi.
Fatih Karagümrük Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sivasspor da Trabzonspor'a konuk olacak.