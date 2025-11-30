Fatih Karagümrük

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak belirlendi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Cihan Aydın görevlendirildi. Aydın’a odada AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.