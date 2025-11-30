Yeni Şafak
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

13:0530/11/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük–Beşiktaş mücadelesinin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.


Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak belirlendi.


VAR'da Cihan Aydın olacak

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Cihan Aydın görevlendirildi. Aydın’a odada AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Fatih Karagümrük
#Cihan Aydın
