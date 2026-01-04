Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi isyan etti: 'Ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık'

2025 Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Trabzonspor yarın Galatasaray ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun'

"Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

'Mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık'

"Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak."





'Her istediğiniz olacak bir alan değil'

"Bazen beğendiğimiz, bizi beğenmiyor. Transfer işi kolay değil, özellikle devre arasında. Oyunculuğu öncesinde koyduğum kriterler var, ahlaki olarak kulübe ve bana uygun olacak. Bunları bulmak kısa sürede mümkün değil. Başkanımız da çok arzu ediyor. Her istediğiniz olacak bir alan değil. Bizim insanımız futbolu çok seviyor doğru ama dünyada da bizim futbolumuza bir bakış var. Dışarıdan bizim kulüplerimize bir bakış var. Yukarıda falan değil bu. Kimse sesli söylemiyor, ben söylemiyorum. Aşağılarda... Çünkü oyunu ve futbolu konuşmuyoruz. Ben konuşunca absürt olacak."





'Oyun! Yetecek mi bilmiyorum'

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu."

'Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok'

"1-2 oyuncu eksik kaldığımda çok zarar göreceğimi söyledim, şu anda 9 oyuncu eksik. Benim ilk geldiğim gün şey söyledim, değiştirmeyeceğim şeyle ilgilenmiyorum. Orada oyuncular var, oynayacaklar. Oyun, böyle bir oyun. Bir gol atarsın hayatın değişir, bir gol kurtarırsın değişir. Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok, güvenim tam. İşin gerçeği tabii ki var. Çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsun. Anlar önemli, 90 dakika sürdürebilirsek o mücadeleyi, bu Trabzon'a ait bir şey."





'Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum'

"Beni üzen şeyler oluyor. Çok beğendiğim bir oyuncu çok para istiyor, acayip üzülüyorum. Bizde olsa çok iyi olur diyorum ama üzülüyorum. Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum."







