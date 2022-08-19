Spor Dursun Özbekin annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Dursun Özbek'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii'nde yapılan cenaze töreniyle birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Özbek'in cenaze törenine Fatih Terim de katılım sağlayarak Özbek ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim Özbek ailesinin cenaze törenine katıldı
Dursun Özbek & Fatih Terim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, dün hayatını kaybetmişti. Özbek için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene eski başkanlardan Burak Elmas, Faruk Süren'le birlikte Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay katıldı.

Özbek ailesinin bu acı gününde, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çok sayıda kişi de cenaze töreninde yerini aldı.
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