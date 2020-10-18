Feghouli ve Belhanda'ya son şans

Galatasaray’da sezonun en çok tartışılan isimleri olarak dikkat çeken Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, Alanyaspor karşılaşmasında da ilk 11’de forma giyecek.

Teknik heyet, gösterdikleri düşük performans sebebiyle eleştirilerin odağında bulunan Feghouli ve Belhanda’ya bir şans daha verme kararı aldı. Ancak bu iki oyuncunun son şansı olacak. Feghouli ve Belhanda, Alanyaspor karşısında yeterli performansı sergileyemezse, teknik heyet tarafından kızağa çekilecek.

Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı Takımda sadece iki kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, bu futbolcuların yüzde 15'lik indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi. Cengiz’in işaret ettiği iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi.Bu iki isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği bildirildi.Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsınGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, localarla birlikte tribünlerinden açılması gerektiğini söyledi.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

Bütün maçlarda oynadılar

Hem Belhanda hem de Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm resmi maçlarda süre aldı. Belhanda, 7 maçta 2 gol atarken, Feghouli ise 7 maçta bir asist yaptı. Belhanda ve Feghouli’nin yeterli performansı sergileyememesi halinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti kadroda değişikliğe gidecek. Belhanda’nın yerine Emre Akbaba, Feghouli’nin yerine ise Oğulcan Çağlayan forma şansı bulacak. Antrenmanlarda istekli görüntüleri ile dikkat çeken Emre ve Oğulcan’a, teknik heyetin forma şansı vermesini bekliyor.