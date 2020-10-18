Feghouli ve Belhanda'ya son şans

Galatasaray’da sezonun en çok tartışılan isimleri olarak dikkat çeken Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, Alanyaspor karşılaşmasında da ilk 11’de forma giyecek.
Teknik heyet, gösterdikleri düşük performans sebebiyle eleştirilerin odağında bulunan Feghouli ve Belhanda’ya bir şans daha verme kararı aldı. Ancak bu iki oyuncunun son şansı olacak. Feghouli ve Belhanda, Alanyaspor karşısında yeterli performansı sergileyemezse, teknik heyet tarafından kızağa çekilecek.
Bütün maçlarda oynadılar
Hem Belhanda hem de Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm resmi maçlarda süre aldı. Belhanda, 7 maçta 2 gol atarken, Feghouli ise 7 maçta bir asist yaptı. Belhanda ve Feghouli’nin yeterli performansı sergileyememesi halinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti kadroda değişikliğe gidecek. Belhanda’nın yerine Emre Akbaba, Feghouli’nin yerine ise Oğulcan Çağlayan forma şansı bulacak. Antrenmanlarda istekli görüntüleri ile dikkat çeken Emre ve Oğulcan’a, teknik heyetin forma şansı vermesini bekliyor.
Yorum