Fejsa ve Kolarov imzaya geliyor

Fenerbahçe’nin Portekiz ekibi Benfica ve kendisi ile her konuda anlaşmaya vardığı Sırp ön libero Ljubomir Fejsa, imza için bekleniyor. Birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sağlık kortrolünden geçmesi beklenen Sırp orta saha oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

3 yıllık sözleşme imzalanacak 30 yaşındaki ön liberoya da yıllık 1.7 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Fejsa, geçtiğimiz sezon Benfica’da 33 maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekibin prensipte anlaşmaya vardığı diğer isim ise İtalya ekibi Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aleksandar Kolarov. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldız ile büyük ölçüde anlaşmaya varırken, ufak pürüzlerin de giderilmesiyle 33 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Kolarov transferini birkaç gün içinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Geçen sezon 43 maçta görev yapan tecrübeli sol bek, 9 gol atarken 2 de asist üretti. Kolarov, sol bek, stoper ve sol ön bölgede görev yapabiliyor. Teknik heyetin Kolarov’u sol stoper ve sol bek olarak düşündüğü öğrenildi.

ZANKA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Stoper hattında Skrtel ile anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, bu mevkii için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sırasında Premier Lig’den düşen Huddersfield Town’ın Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen geliyor. Fenerbahçe, İngiliz kulübüne Danimarkalı futbolcunun transferi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Huddersfield Town’ın teklife sıcak baktığı belirtildi.

RAMİRES F.BAHÇE’YE ÖNERİLDİ

Çin ekibi Jiangsu Suning’in serbest bıraktığı 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Ramires menajerler tarafından F.Bahçe’ye önerildi. Çin Ligi’nde son iki yılda sadece 2 maçta forma giyen Ramires’e ise teknik heyet olumsuz rapor verdi.

Teknik heyet transfer çalışmalarında kendi takımlarında sürekli oynayan futbolcuları tercih ediyor ve 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın son iki yılda sadece 2 maçta forma giymesi nedeniyle teknik heyet bu transferle ilgili olumsuz rapor verdi. Benfica’da parlayıp 22 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Ramires, 2015’te ise 28 milyon Euro bonservisle Çin macerasına atılmıştı.