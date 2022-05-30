Fenerbahçe Alexander Sörloth ile anlaştı

Forvet mevkiini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde sona yaklaşıyor. 26 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken, RB Leipzig ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis, Sörloth’un satın alma opsiyonunu kullanmazken, bir sezon daha kiralamak istiyor. Ancak Norveçli golcünün Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği ve İstanbul’da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Alman kulübünün bonservis bedelini 8 milyon euroya kadar indirdiği kaydedildi.

Transferi bitirmek için son hamleyi yapacak

Fenerbahçe, Jorge Jesus’u resmen açıkladıktan sonra Portekizli teknik adamın onay verdiği Sörloth’u bitirmek için hamle yapacak. Jesus da yönetimden pivot santrafor özelliklerinde bir golcü transfer edilmesini isterken, Benfica’da bu özellikli Cardozo ile önemli başarılar elde etmişti.

SPOR Jorge Jesus'un önceliği orta saha: Joao Mario, William Carvalho ve Andre Franco gündemde

SPOR Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmzalar atılacak



