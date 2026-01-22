Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kritik maç Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Godinho düdük çalacak.
3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazandığı senaryoda ilk 24 biletini alacak ve son maça ilk 8'de bitirmek için çıkacak.
Transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok, sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan takımlarını yalnız bırakacak.