Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kritik maç Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Godinho düdük çalacak.

3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazandığı senaryoda ilk 24 biletini alacak ve son maça ilk 8'de bitirmek için çıkacak.