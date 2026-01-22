Yeni Şafak
Fenerbahçe - Aston Villa | Canlı izle - Canlı sonuç

16:1022/01/2026, Perşembe
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kritik maç Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Godinho düdük çalacak.

3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazandığı senaryoda ilk 24 biletini alacak ve son maça ilk 8'de bitirmek için çıkacak.

Transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok, sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.
Aston Villa:
Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.


FENERBAHÇE - ASTON VİLLA CANLI İZLE
Fenerbahçe - Aston Villa maçını canlı izlemek için

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA CANLI SKOR

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
#Fenerbahçe
#Aston Villa
#Trendyol Süper Lig
