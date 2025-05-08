Trendyol Süper Lig 35. haftasında Başakşehir FK evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek
Trendyol Süper Lig 35. haftasında Başakşehir FK evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden İstanbul Başakşehir, lig tarihinde hiçbir rakibinden üst üste altı mağlubiyet almadı. İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu? Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar.
Süper Lig’de 35. haftada Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak. Kritik maç yarın saat 20.00’de başlayacak. Peki, Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu? İşte detaylar.
Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma
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ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu?
Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu?
Fenerbahçe Başakşehir ile berabere kalması durumunda puanını 76’ya yükseltecek. Galatasaray Trabzonspor deplasmanından 3 puan alması halinde 86 puanla şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig Güncel Puan Durumu
Trendyol Süper Lig Güncel Puan Durumu
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