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Spor

Bir derbiden daha fazlası

Fenerbahçe, bu sezon evindeki son derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler sahaya mutlak kazanmak için çıkacak. Beşiktaş ise ezeli rakibini devirip hem lig üçüncülüğü mücadelesinde iddiasını korumak hem de kötü geçen sezonu derbi galibiyetiyle noktalamak istiyor.

09:25 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Dzeko ile Amartey'in mücadelesi
Dzeko ile Amartey'in mücadelesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'de 34. haftanın sonucu merakla beklenen maçında bugün Kadıköy'de karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Farklı hedeflerle mücadeleye çıkacak iki takım da 90 dakika sonunda gülen taraf olmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ezeli rakibini yenerek, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşımayı planlıyor. Zirve yarışından erken kopan ancak Avrupa'ya katılma yolunda lig üçüncülüğünü hedef koyan Beşiktaş da hem bu umudunu sürdürmek hem de kötü geçen sezonda prestijli bir derbi galibiyetine imza atmak istiyor.




Fenerbahçe'de tek eksik Oosterwolde

Geçen hafta Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de sakatlığı süren Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao kart görmeleri halinde TÜMOSAN Konya deplasmanında cezalı duruma düşecek.



Semih ilk 11'de

Beşiktaş'ta ise sarı kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakat olan Bakhtiyar, Emrecan, Tayfur ve Demir Ege görev yapamayacak. Tedavileri biten Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut ise derbide sahada olabilecek.



Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko
Beşiktaş:
Mert, Onur, Worrall, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muleka, Muçi, Semih






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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