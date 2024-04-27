Fenerbahçe:

Farklı hedeflerle mücadeleye çıkacak iki takım da 90 dakika sonunda gülen taraf olmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ezeli rakibini yenerek, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşımayı planlıyor. Zirve yarışından erken kopan ancak Avrupa'ya katılma yolunda lig üçüncülüğünü hedef koyan Beşiktaş da hem bu umudunu sürdürmek hem de kötü geçen sezonda prestijli bir derbi galibiyetine imza atmak istiyor.