Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'de 34. haftanın sonucu merakla beklenen maçında bugün Kadıköy'de karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Farklı hedeflerle mücadeleye çıkacak iki takım da 90 dakika sonunda gülen taraf olmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ezeli rakibini yenerek, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşımayı planlıyor. Zirve yarışından erken kopan ancak Avrupa'ya katılma yolunda lig üçüncülüğünü hedef koyan Beşiktaş da hem bu umudunu sürdürmek hem de kötü geçen sezonda prestijli bir derbi galibiyetine imza atmak istiyor.
Geçen hafta Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de sakatlığı süren Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao kart görmeleri halinde TÜMOSAN Konya deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ta ise sarı kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakat olan Bakhtiyar, Emrecan, Tayfur ve Demir Ege görev yapamayacak. Tedavileri biten Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut ise derbide sahada olabilecek.