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Fenerbahçe Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak’ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Dorukhan’a 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme, 20 yaşındaki Burak’la ise 5 yıllık bir mukavele imzalayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak’ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katacak. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek iki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı.

Dorukhan ile 3+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz’e 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Ayrıca sözleşmede çeşitli bonuslar da yer alacak.

Dorukhan Toköz bu sezon 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.
Dorukhan Toköz bu sezon 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.

Burak Kapacak 5 yıllık imza atacak

20 yaşındaki Burak Kapacak ile sarı-lacivertli takımın 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sağ bek olarak futbola başlayan ancak bu sezon özellikle sağ açık pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak değerlendirmeyi planlıyor ve sağ bek olarak Gökhan Gönül’ü yedeklemesi bekleniyor. Burak Kapacak isabetli ortaları ve kaleye direkt gidebilen özelliğiyle çekiyor. Galatasaray'ın da genç oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

Burak Kapacak, 17 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.
Burak Kapacak, 17 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.

  • Ozan Avrupa'ya satılıyor
  • Planlarını uzun vadeli olarak yapan Sportif Direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda da şimdiden planlama yapılıyor. Dorukhan Toköz, Ozan Tufan’ın alternatifi olarak düşünülüyor. Sarı-lacivertliler Ozan Tufan’ı sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya satmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, Ozan Tufan’ın boşluğunu da Dorukhan Toköz ile doldurmayı planlıyor.

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık
Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım""Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." Alper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı"Düzeltmemiz gereken şartlar var"''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum""Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir""Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var.""Ljajic bana söz verdi"''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı"Cenk Tosun'a kapımız açık"''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı"Atakan'ı zor aldım"''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''"Avcı ile uzlaşacağız"''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."Atiba örnek sporcu ''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''

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