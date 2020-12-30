Fenerbahçe Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak’ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katacak. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek iki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı.

Dorukhan ile 3+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz’e 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Ayrıca sözleşmede çeşitli bonuslar da yer alacak.

Burak Kapacak 5 yıllık imza atacak

20 yaşındaki Burak Kapacak ile sarı-lacivertli takımın 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sağ bek olarak futbola başlayan ancak bu sezon özellikle sağ açık pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak değerlendirmeyi planlıyor ve sağ bek olarak Gökhan Gönül’ü yedeklemesi bekleniyor. Burak Kapacak isabetli ortaları ve kaleye direkt gidebilen özelliğiyle çekiyor. Galatasaray'ın da genç oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

Ozan Avrupa'ya satılıyor

Planlarını uzun vadeli olarak yapan Sportif Direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda da şimdiden planlama yapılıyor. Dorukhan Toköz, Ozan Tufan’ın alternatifi olarak düşünülüyor. Sarı-lacivertliler Ozan Tufan’ı sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya satmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, Ozan Tufan’ın boşluğunu da Dorukhan Toköz ile doldurmayı planlıyor.