Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, tesislerde kampa girdi.