Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi kim oldu?
Trendyol Süper Lig’in 23. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, saat 20.00’de Kasımpaşa’yı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, Paşa karşısında galip gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi kim oldu?
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR olarak da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.