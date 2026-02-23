Yeni Şafak
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Haber Merkezi
12:59 23/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Sarper Barış Saka
Sarper Barış Saka

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi kim oldu?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, saat 20.00’de Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Paşa karşısında galip gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.


Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi kim oldu?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR olarak da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.



