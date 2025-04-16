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Fenerbahçe Opet ÇBK Mersin'i mağlup etti: Seride öne geçti

Fenerbahçe Opet ÇBK Mersin'i mağlup etti: Seride öne geçti

21:1616/04/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçından kare.
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçından kare.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında; bu sezonun Euroleague 3'üncüsü Fenerbahçe Opet ile Euroleague 2'ncisi ÇİMSA ÇBK Mersin İstanbul'da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 77-70 kazandı.


Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu karşılıklı sayılarla 21-20 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ererken 2'nci periyotta Messeman'ın etkili oyununa Sabally'nin sayıları da eklenince fark Fenerbahçe lehine açılmaya başladı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 46-37 önde gitti.


3'üncü periyotta konuk ekibin özellikle Howard'la etkili olma çabalarına karşın Fenerbahçe etkili savunmayla farkın erimesine izin vermedi. Son periyotta etkili olarak farkı tek baskete kadar düşürmeyi başaran konuk ekibin çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe Opet maçtan 77-70 galip ayrıldı.


Maçın en skorer ismi 30 sayıyla Fenerbahçe'den Emma Meesseman olurken, Nyara Sabally de 16 sayıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.


3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

Serinin 2'nci maçı 18 Nisan Cuma günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda, üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.


5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.


MIGUEL MENDEZ FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Başantrenör Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli kulüp dün Miguel Mendez ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı.


Şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez, ÇİMSA ÇBK Mersin maçıyla Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve ilk galibiyetine imza attı.




#Fenerbahçe Opet
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