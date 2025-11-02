Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarı Dolmabahçe yolunda

17:342/11/2025, Pazar
AA
Taraftarlar meşaleler eşliğinde yola çıktı.
Taraftarlar meşaleler eşliğinde yola çıktı.

Fenerbahçe taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.


Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.


Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.





