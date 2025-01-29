UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ceza verdi. Cezanın nedeni ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Mourinho UEFA'dan neden ceza aldı?
UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA'dan ceza aldı. Cezanın nedeni herkesi şaşırttı.
Jose Mourinho UEFA'dan kaç maç ceza aldı?
UEFA, Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi. Bu kararla Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.
Mourinho UEFA'dan neden ceza aldı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8’inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.